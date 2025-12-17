Attractiepark Toverland

Toverland kan verder groeien: gemeenteraad keurt bestemmingsplan goed

Attractiepark Toverland in Sevenum heeft een belangrijke stap gezet richting de toekomst. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft zojuist ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor de Limburgse trekpleister. Daardoor krijgt Toverland meer ruimte om de komende jaren uit te breiden en om vaste verblijfsaccommodaties te realiseren.

Het pretpark wil doorgroeien van zo'n 1,2 miljoen naar circa 3,7 miljoen bezoekers per jaar. Om dat mogelijk te maken, zijn uitbreidingen nodig. Het bestaande bestemmingsplan bood daarvoor te weinig mogelijkheden. Daarom is een nieuw plan opgesteld met een bredere opzet, waaraan sinds 2021 is gewerkt.

Dat plan geeft het park meer flexibiliteit, zonder dat alle uitbreidingen al tot in detail vastliggen. Wel zijn er duidelijke kaders opgenomen voor zaken als verkeer, milieu en geluid, met randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Bij de voorbereiding werden ook omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Tijdens de inspraakronde kwamen twaalf reacties binnen, zogenoemde zienswijzen.



Opstoppingen

Dat leidde op onderdelen tot aanpassingen en actualisaties, waaronder extra verkeer- en milieuberekeningen. Zo zijn er afspraken gemaakt over de verkeersafwikkeling rond het park. Op drukke dagen ontstaan soms opstoppingen op de nabijgelegen provinciale weg N277.



In het bestemmingsplan is vastgelegd hoeveel en hoe vaak zulke verkeersopstoppingen acceptabel worden geacht. Daarnaast is het plan beoordeeld door de Commissie voor de Milieueffectrapportage, een onafhankelijke instantie die controleert of de gevolgen voor milieu en leefomgeving goed in beeld zijn gebracht.



Aandachtspunten

De commissie concludeerde dat Toverland na aanvullend onderzoek veel extra informatie heeft aangeleverd, onder meer over verkeer, natuur en stikstof. Dat was nodig om een volledig beeld te krijgen van de effecten van verdere groei. Tegelijkertijd wees de commissie op aandachtspunten die beter onderbouwd moesten worden.



Het ging onder meer om geluid bij evenementen, de impact van vuurwerkshows en de manier waarop stikstofeffecten zijn doorgerekend. Naar aanleiding daarvan zijn aanvullende memo's opgesteld, waarin staat hoe deze punten zijn verwerkt of afgedekt binnen het bestemmingsplan.



Economische gevolgen

In aanloop naar de besluitvorming vroeg de gemeenteraad aandacht voor de economische gevolgen van de uitbreiding. Volgens de Toverland-directie komen investeringen deels terecht bij regionale bedrijven en maakt het nieuwe bestemmingsplan het mogelijk om vaste regels voor vuurwerk vast te leggen, in plaats van per evenement afzonderlijke afwegingen te maken.



Met het besluit kan het themapark verder met het uitwerken van concrete plannen. Wanneer nieuwe attracties of verblijfsaccommodaties precies worden gebouwd, hangt af van vervolgbesluiten en vergunningen. Wel is nu vastgelegd dat verdere groei van het attractiepark planologisch mogelijk is.



Heel blij

"We zijn heel blij dat het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte door de gemeenteraad is vastgesteld", laat algemeen directeur Jean Gelissen jr. weten. "Toverland wil uitgroeien tot een short stay destination resort en dit nieuwe bestemmingsplan geeft ons de kaders waarbinnen we dit kunnen doen."



Gelissen jr. geeft aan dat er de afgelopen vijf jaar "met veel zorg en oog voor de omgeving" aan het plan gewerkt is. Hij dankt de raad voor het vertrouwen en zegt uit te kijken naar de toekomst. Eén van de eerste concrete stappen omvat het realiseren van een verblijfsresort, een langgekoesterde wens van Toverland.