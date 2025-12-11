Natura Artis Magistra

Artis laat bezoekers in het donker door dierentuin dwalen

Artis laat bezoekers het dierenpark deze winter op een ongebruikelijke manier ervaren. Tijdens acht speciale avonden in december en januari gaat het licht uit in het Amsterdamse dierenpark en kunnen deelnemers door de duisternis dwalen. De avondopenstelling, simpelweg Donker in Artis genoemd, begint met een voorstelling in het Planetarium.

Daarna mogen bezoekers het park in het donker verkennen. De avonden vinden plaats op zaterdag 13, zaterdag 20, zondag 21, zaterdag 27 en zondag 28 december en op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 januari. Er wordt gewerkt met tijdslots vanaf 17.00 uur. Het park sluit om 22.30 uur.

Tickets kosten 18 euro voor reguliere bezoekers. Abonnees betalen 10 euro en studenten 12,50 euro. Kaarten zijn uitsluitend online verkrijgbaar. In het Planetarium wordt uitgelegd hoe lichtvervuiling werkt en welke hemellichamen normaal niet meer zichtbaar zijn. Na afloop loopt het publiek door een grotendeels onverlicht park.



Nachtkijkers

Op sommige avonden is er een medewerker met telescoop aanwezig die uitleg geeft over de sterrenhemel. Ook zijn er nachtkijkers beschikbaar en blijven onder meer het Kleine-Zoogdierenhuis en het Insectarium geopend. Voor kinderen is er een zogenoemde Donkermissie, waarbij ze opdrachten moeten uitvoeren in het park.



Omdat het donker een belangrijk onderdeel van de ervaring vormt, gelden er strikte regels. Extra lichtbronnen, zoals telefoons of zaklampen, mogen niet worden gebruikt. Aanwezigen moeten op de paden blijven en het park tijdig verlaten. Daarnaast wordt bezoekers gevraagd om zo min mogelijk lawaai te maken, zodat slapende dieren niet worden gestoord.



Urban Night Sky Place

De avondopenstellingen sluiten aan bij een recente erkenning van Artis. Het park werd in oktober gecertificeerd als Urban Night Sky Place door DarkSky International. Daarmee is Artis de eerste locatie in een Europese hoofdstad én de eerste dierentuin ter wereld met deze status. De organisatie waardeert de inspanningen van Artis om lichtvervuiling te beperken.



Duisternis zou zowel voor dieren als bezoekers van belang zijn. Door verlichting te verwijderen of aan te passen probeert de dierentuin een plek te creëren waar de nacht weer "echt donker is". Volgens Artis vormt dat een meer natuurlijke omgeving voor dieren en biedt het bezoekers de kans om midden in Amsterdam een sterrenhemel te ervaren.



