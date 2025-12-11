Attractiepark Toverland

Columnist fileert houding gemeente richting Toverland: 'Rode loper voor Rupsje Nooitgenoeg'

Houdt de gemeente Toverland de hand boven het hoofd? Een columnist van dagblad De Limburger, Wim Moorman, denkt van wel. In een opiniestuk bekritiseert hij de gemeente Horst aan de Maas omdat de gemeenteraad "de rode loper uitlegt voor het Rupsje Nooitgenoeg dat Toverland heet".

Moorman reageert op een raadsvoorstel dat de verdere groei van het attractiepark mogelijk moet maken. Volgens de columnist kreeg de gemeenteraad vorige week een documentpakket van in totaal "3606 bladzijden" voorgelegd. Hij vraagt zich af of raadsleden zo'n hoeveelheid informatie überhaupt kunnen verwerken. "Wat doe je die mensen aan?", schrijft hij.

In de stukken staat onder meer dat Toverland een hotel van 45 meter hoog mag realiseren en attracties tot 150 meter. Moorman benadrukt dat die hoogte de Domtoren overstijgt. Het aantal toegestane vuurwerkshows zou stijgen van twaalf naar dertig per jaar. "Ook voor bezoekersaantallen, verkeer, geluid en verlichting geldt: meer, meer, meer."



Accentverlichting

De verantwoordelijke wethouder, Eric Beurskens, probeert de zorgen volgens Moorman te temperen. Zo citeert de columnist hem over de maximale hoogte van attracties: "Het is maar de vraag of Toverland die gaat gebruiken." Ook zou de wethouder hebben verklaard dat eventuele lichtoverlast meevalt, omdat "de verlichting slechts accentverlichting is".



Over de effecten van vuurwerk op dieren stelde hij: "Er is geen onderzoek bekend hoe dieren reageren op bijvoorbeeld vuurwerk en bepaalde schrikgeluiden." Overlast van vuurwerkshows? "De mening over vuurwerk wordt vooral beïnvloed door incidenten. Die betreffen consumentenwerk, geen professioneel vuurwerk."



U vraagt, wij draaien

Volgens Moorman lijkt de gemeenteraad geneigd om het voorstel zonder veel discussie goed te keuren: de raadsleden zijn niet van plan om het almaar uitdijende attractiepark ook maar een strobreed in de weg te leggen. "U vraagt, wij draaien", concludeert hij over de houding tegenover Toverland. "Zijn er ook wensen van Toverland die de gemeente níet inwilligt?"



Volgende week stemt de gemeenteraad over het plan. "Met het mes op de keel, want als de raad het voorstel afkeurt, moet het jarenlange proces weer van voren af aan beginnen." Moorman verwacht dan ook weinig debat. "De meeste partijen lijken het sowieso allemaal wel goed te vinden. Zo schrijdt onze beschaving voort en wordt the sky uiteindelijk toch de limit."