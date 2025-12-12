Familiepark Drievliet

Drievliet als oefenterrein: honden, paarden en ME in leeg pretpark

FOTO'S Op het terrein van Familiepark Drievliet heeft donderdag een grootschalige politieoefening plaatsgevonden. In het Haagse attractiepark, dat in de wintermaanden gesloten is voor bezoekers, trainden verschillende politie-eenheden in een realistische omgeving.

Onder meer paarden- en hondenbrigades en de Politieacademie waren erbij betrokken. Tijdens de trainingsdag kwamen uiteenlopende scenario's aan bod, waarbij naast politiehonden en -paarden ook ME'ers en ruim tweehonderd acteurs werden ingezet.

Hondengeleiders moesten samen met een diensthond verschillende parcours afleggen en er werd geoefend met het veilig verplaatsen over obstakels. Volgens een woordvoerder werkt Drievliet al langer nauw samen met diverse politieteams. "We hebben al vele jaren een hechte samenwerking met diverse politieteams", zegt hij.



Oud en nieuw

"Wij bieden ons park graag belangeloos aan als locatie voor trainingen en oefeningen van politie en andere hulpdiensten." De timing is volgens het park niet toevallig. "Juist nu, met oud en nieuw in het vooruitzicht, is het aanbieden van zo'n grote locatie essentieel voor een goede voorbereiding voor deze hulpdiensten."



De oefendag leverde volgens Drievliet "een indrukwekkend en leerzaam schouwspel op in ons normaal zo rustige en gesloten park". Men benadrukt dat het beschikbaar stellen van het park voortkomt uit waardering voor het werk van de hulpdiensten. "Wij vinden het belangrijk dat wij op deze manier iets kunnen terugdoen voor de diensten die dagelijks voor onze veiligheid klaarstaan."



























