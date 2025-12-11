Koninklijke Burgers' Zoo

Kiepwagen met olifantenpoep van Burgers' Zoo kantelt in Arnhem: stank en verkeerschaos

Een vrachtwagen vol met mest van Burgers' Zoo is woensdagmiddag gekanteld op het Roermondsplein in Arnhem. Daardoor kwam een flinke hoeveelheid mest - onder meer afkomstig van olifanten en neushoorns - op het wegdek terecht. Het centrumverkeer liep korte tijd helemaal vast, om over de penetrante geur nog maar te zwijgen.

De kiepwagen verloor de lading toen het voertuig na de Willemstunnel de bocht richting de Nelson Mandelabrug nam. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Voor verkeer vanuit het centrum zat de brug een tijdlang dicht. Volgens de Arnhemse dierentuin gaat het om mest die wordt opgehaald door een extern bedrijf.

Dagelijks worden meerdere kruiwagens met mest uit het olifantenverblijf gehaald. Ook de neushoorns dragen stevig bij. Men bewaart de lading tijdelijk in een loods achter de schermen, buiten het zicht van bezoekers. Uiteindelijk wordt de mest vaak uitgereden op landbouwgrond.