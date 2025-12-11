Welkom!
Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands in de winter: nieuwe lampenkaproute, gemaakt van poep en plastic

Vandaag, 12.59 uur

Wildlands Adventure Zoo Emmen presenteert een noviteit tijdens avondevenement Wildnights. Bezoekers kunnen van 19 december tot en met 4 januari een zogenoemde lampenkaproute volgen. Daarvoor zijn zo'n twintig lampenkappen gemaakt van olifantenmest en oud verpakkingsplastic uit het park.

Wetenschappers van NHL Stenden Hogeschool verwerkten het materiaal tot biobased plastic. De kappen vormen een nieuw onderdeel van het jaarlijkse lichtspektakel. Bezoekers kunnen daarnaast voor het eerst 2500 keramische vlinders van kunstenares Erna Schippers bekijken onder blacklight.

De vlinders werden eerder dit jaar gemaakt voor het negentigjarig bestaan van de dierentuin. Ook introduceert Wildlands een nieuwe video­mapping­show bij de Bavianenarena, terwijl bestaande elementen zoals fonteinshow Serenga Fountains, de boottocht, de safaririt en de licht- en lasershow op het Mondiala Plein zijn aangepast of uitgebreid.

Foodtrucks
Tijdens Wildnights zijn verschillende pleinen voorzien van foodtrucks en klinkt er muziek. De expositie over negentig jaar Zoo Emmen is eveneens toegankelijk in Animazia. Het avondprogramma draait dagelijks van 16.00 tot 21.00 uur, met uitzondering van eerste kerstdag en oudjaarsdag. Abonnementhouders kunnen gratis naar binnen, mits vooraf gereserveerd.

