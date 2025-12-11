Pairi Daiza

Emotionele brief: eigenaar van dierentuin Pairi Daiza zegt dat hij overweegt om te stoppen

De eigenaar van de Belgische dierentuin Pairi Daiza heeft een opvallende open brief verspreid. In het lange betoog, gepubliceerd op Facebook en verstuurd naar de pers, reageert Éric Domb op recente berichtgeving over een vermeend "cadeau" van 11,5 miljoen euro voor een nieuw waterpark. Volgens hem is het woord "cadeau" onterecht gebruikt en heeft het grote schade aangericht.

Domb opent zijn bericht met een terugblik op de beginjaren van het park. Hij beschrijft hoe de winter van 1994-1995, toen Pairi Daiza nog Paradisio heette, volgens hem een bepalend moment vormde. De ondernemer vertelt dat hij destijds twijfelde of het jonge, noodlijdende park het zou redden. Daarna richt hij zich op de huidige discussie.

De ophef draait om een subsidie van 11,5 miljoen euro die de Waalse regering vorige week toekende voor de bouw van een waterpark van 20.000 vierkante meter, met een totale investeringskost van 106 miljoen euro. De steun komt neer op ruim 10 procent van het projectbudget en werd berekend op basis van een decreet uit 2004, aldus de Waalse minister van Economie. Het bedrag wordt pas uitgekeerd als het park voldoet aan strikte voorwaarden, zoals het creëren van 275 banen. Pairi Daiza krijgt daarnaast een eenjarige vrijstelling van onroerende voorheffing.



Miljardair

In de Belgische politiek leidde de steunmaatregel tot felle kritiek. Oppositiepartijen vinden het ongepast dat een winstgevend bedrijf, geleid door onder anderen miljardair Marc Coucke, overheidsgeld ontvangt. Volgens hen gaat het om een "cadeau aan grote vermogens". Die kritiek zorgde ervoor dat het woord "cadeau" breed werd overgenomen, ook in de berichtgeving waar Domb nu op reageert.



Volgens de Pairi Daiza-topman is dat misleidend. Hij noemt het woord een "leugen, een leugen die zo lang werd herhaald dat mensen van goede wil er uiteindelijk in gingen geloven". Hij benadrukt dat er volgens hem geen geld is uitgekeerd en dat financiële steun pas volgt nadat het project volledig is afgerond en aan alle voorwaarden voldoet. Domb vindt de termen "cadeau" of "geschenk" daarom onjuist. Hij wijst erop dat Pairi Daiza sinds 1993 meer dan 630 miljoen euro heeft geïnvesteerd in Wallonië.



Ongelijke behandeling

Ook klaagt hij over wat hij ziet als ongelijke behandeling ten opzichte van andere Belgische dierentuinen. Hij beweert dat collega-instellingen in het noorden geen btw of vennootschapsbelasting betalen, subsidie ontvangen en minder risico lopen. "Het scheve evenwicht kan niet groter worden", aldus Domb.



Daarnaast uit hij zorgen over het plan om de btw op dierentuinen te verhogen van 6 naar 12 procent. Volgens hem zou Pairi Daiza daardoor straks "ongeveer 82 procent van alle btw" in de sector betalen. Hij vreest dat deze stap vooral zijn bedrijf treft en spreekt over wat hij noemt een "Pairi Daiza-belasting".



Stoppen of doorgaan

De ondernemer ziet zichzelf in de brief opnieuw geconfronteerd met de onzekerheden uit de beginjaren. Hij schrijft dat hij twijfelt of hij moet stoppen of doorgaan. "De eenvoudigste keuze zou zijn om te vertrekken, alles op te geven en mijn resterende schulden af te lossen", aldus Domb. Toch lijkt hij voorlopig niet van plan de handdoek in de ring te gooien. "Als ik doorga, is dat niet uit trots of koppigheid. Het is voor degenen die hier werken. Het is ook voor onze bezoekers."