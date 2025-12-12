Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Steigers rond Pinokkio-attractie Disneyland Paris: opnieuw groot onderhoud in Fantasyland

Vandaag, 00.14 uurBeeld: @DLPWorks

FOTO'S Bezoekers van Disneyland Paris kunnen er niet omheen: in parkdeel Fantasyland staat al een tijdje een gigantisch kolos van steigers en zeilen. Specialisten zijn bezig met het opknappen van het exterieur van de klassieke Pinokkio-darkride Les Voyages de Pinocchio. De opvallende constructie moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden ook in weer en wind kunnen doorgaan.

Eerder dit jaar verscheen even verderop een vergelijkbare steigermuur, bij Pinokkio-restaurant Au Chalet de la Marionnette. Na het afronden van dat project kwam de naastgelegen familieattractie aan de beurt. Opvallend genoeg blijft de darkride tijdens het groot onderhoud wel geopend voor publiek: Les Voyages de Pinocchio is gewoon operationeel.

De klus maakt deel uit van een breder renovatietraject in Fantasyland, waarbij eerder ook restaurant Auberge de Cendrillon, darkride Peter Pan's Flight en souvenirwinkel Sir Mickey's Boutique werden vernieuwd. Op dit moment is meet-and-greet-locatie Meet Mickey Mouse nog gesloten voor een ingrijpende opknapbeurt, die begin volgend jaar afgerond moet zijn.





Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be