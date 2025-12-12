Disneyland Paris

Steigers rond Pinokkio-attractie Disneyland Paris: opnieuw groot onderhoud in Fantasyland

FOTO'S Bezoekers van Disneyland Paris kunnen er niet omheen: in parkdeel Fantasyland staat al een tijdje een gigantisch kolos van steigers en zeilen. Specialisten zijn bezig met het opknappen van het exterieur van de klassieke Pinokkio-darkride Les Voyages de Pinocchio. De opvallende constructie moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden ook in weer en wind kunnen doorgaan.

Eerder dit jaar verscheen even verderop een vergelijkbare steigermuur, bij Pinokkio-restaurant Au Chalet de la Marionnette. Na het afronden van dat project kwam de naastgelegen familieattractie aan de beurt. Opvallend genoeg blijft de darkride tijdens het groot onderhoud wel geopend voor publiek: Les Voyages de Pinocchio is gewoon operationeel.

De klus maakt deel uit van een breder renovatietraject in Fantasyland, waarbij eerder ook restaurant Auberge de Cendrillon, darkride Peter Pan's Flight en souvenirwinkel Sir Mickey's Boutique werden vernieuwd. Op dit moment is meet-and-greet-locatie Meet Mickey Mouse nog gesloten voor een ingrijpende opknapbeurt, die begin volgend jaar afgerond moet zijn.











