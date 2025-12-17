Lightwater Valley Family Adventure Park

Engels pretpark opnieuw verkocht: eigenaar bekend van kermisattracties

Een Engels pretpark heeft opnieuw een nieuwe eigenaar. Lightwater Valley, gelegen in het noorden van Engeland, is overgenomen door de Mellors Group: een familiebedrijf uit Nottingham dat kermisattracties en pretparken exploiteert. In 2021 werd Lightwater Valley nog gekocht door de Brighton Pier Group.

Mellors Group is in het Verenigd Koninkrijk bekend als kermisorganisator. Daarnaast bezit het bedrijf het kustpretpark Fantasy Island en de pier van Skegness. De familie is al sinds het einde van de negentiende eeuw actief in de attractiesector en handelt ook internationaal in kermisattracties, onder meer in het Midden-Oosten.

De Brighton Pier Group betaalde vier jaar geleden circa 5 miljoen pond voor Lightwater Valley. Na de overname veranderde het park ingrijpend van koers: vrijwel alle grote attracties verdwenen, waaronder achtbanen The Ultimate en Raptor Attack. Het terrein werd heringericht als familiepark voor jonge kinderen.



Afgebroken

De langste achtbaan van Europa, The Ultimate, bleef nog enkele jaren staan, maar werd uiteindelijk afgebroken. Lightwater Valley stond recentelijk te koop voor 3 miljoen pond. De bestemming, jaarlijks goed voor ruim 230.000 bezoekers, werd in 1969 opgericht als pluktuin en groeide later uit tot een volwaardig attractiepark.



De verkoop past binnen een bredere uitverkoop van bezittingen door Brighton Pier. Mellors heeft nog niets bekendgemaakt over concrete plannen, maar de firma staat bekend om een relatief groot aanbod aan thrillrides. Om die reden wordt verwacht dat Lightwater Valley op termijn opnieuw spannendere attracties zal krijgen.



