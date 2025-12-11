Efteling

Efteling nodigt andere attractieparken uit voor kerstvideo, Walibi voelt zich gepasseerd

VIDEO De Efteling heeft een kerstvideo gemaakt met figuren uit allerlei Europese attractieparken. In het filmpje, dat verscheen op meerdere Instagram-accounts, zien we hoe Efteling-mascotte Pardoes met zijn Twinkeltoorts zwaait en zo twinkels de lucht in tovert. Die verspreiden zich vervolgens ook door een groot aantal collegaparken.

Achtereenvolgens zien we mascottes uit Europa-Park, Legoland Deutschland, Movie Park Germany, Plopsaland Belgium, PortAventura World, Attractiepark Toverland en Plopsaland Deutschland, allemaal in een kerstsetting. "The Wonder of Winter... connecting us all across Europe!", verscheen bij de video.

Op Instagram werd de productie gedeeld door de Efteling, Movie Park, Plopsa, Europa-Park en PortAventura. Het gaat om een initiatief van de Efteling, bevestigt een woordvoerder van het Kaatsheuvelse sprookjespark aan Looopings. "We hebben veel parken binnen Europa benaderd", legt hij uit.



Huilende emoji's

"Niet iedereen heeft meegewerkt, maar dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben." Twee parken die zich kennelijk wel gepasseerd voelen, zijn Walibi Holland en Walibi Belgium. De Belgische Walibi-vestiging reageerde op de beelden met een plaatje van een verveelde, teleurgestelde man, waarop Walibi Holland huilende emoji's achterliet.