Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark Toverland

Meer dan honderd ambulances, politieauto's en brandweerwagens bij Toverland

Gisteren, 20.11 uur

FOTO'S In Attractiepark Toverland is vanmiddag de Blue Light Ride van start gegaan: een bijzondere optocht van hulpverleningsvoertuigen die elk jaar wordt georganiseerd om zieke kinderen een hart onder de riem te steken. Op parkeerterrein P3, waar 's zomers het Pop-Up Summer Camp te vinden is, verzamelden zich in totaal 120 voertuigen.

Om 15.30 uur vertrok de stoet, bestaand uit politieauto's, brandweerwagens, ambulances en andere hulpverleningsvoertuigen uit vijf verschillende landen, met grote publieke belangstelling richting VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Het doel: patiënten langs de route en op de kinderafdeling van het ziekenhuis laten genieten van het opvallende schouwspel.

Ook Toverland zelf reed mee. Parkmascotte Toos Toverhoed en twee Portwachters uit entreegebied Port Laguna namen plaats in de Toverland Mini met oranje zwaailicht. Na aankomst in Venlo bezochten zij de kinderafdeling van het ziekenhuis om de jonge patiënten persoonlijk te verrassen.



Meer Attractiepark Toverland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be