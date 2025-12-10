Attractiepark Toverland

Meer dan honderd ambulances, politieauto's en brandweerwagens bij Toverland

FOTO'S In Attractiepark Toverland is vanmiddag de Blue Light Ride van start gegaan: een bijzondere optocht van hulpverleningsvoertuigen die elk jaar wordt georganiseerd om zieke kinderen een hart onder de riem te steken. Op parkeerterrein P3, waar 's zomers het Pop-Up Summer Camp te vinden is, verzamelden zich in totaal 120 voertuigen.

Om 15.30 uur vertrok de stoet, bestaand uit politieauto's, brandweerwagens, ambulances en andere hulpverleningsvoertuigen uit vijf verschillende landen, met grote publieke belangstelling richting VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Het doel: patiënten langs de route en op de kinderafdeling van het ziekenhuis laten genieten van het opvallende schouwspel.

Ook Toverland zelf reed mee. Parkmascotte Toos Toverhoed en twee Portwachters uit entreegebied Port Laguna namen plaats in de Toverland Mini met oranje zwaailicht. Na aankomst in Venlo bezochten zij de kinderafdeling van het ziekenhuis om de jonge patiënten persoonlijk te verrassen.







