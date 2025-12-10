Efteling

Efteling-attractie De Vliegende Hollander gemaakt van 84 stukjes: nieuwe 3D-puzzel

De Efteling heeft een nieuwe 3D-puzzel uitgebracht: bezoekers krijgen vanaf nu de kans om De Vliegende Hollander in het klein na te bouwen. Het puzzelpakket bevat 84 stukjes, die samen het attractiegebouw, het plein ernaast en het achtbaangedeelte met de splash in de vijver vormen.

Het gaat om een driedimensionaal miniatuur van 39 bij 31 centimeter. De puzzel is onder meer verkrijgbaar bij 't Boeghbeeld, de souvenirwinkel bij de uitgang van de waterachtbaan. Het souvenir van 22,50 euro is bijna 14 centimeter hoog. Creatievelingen zijn er naar verwachting zo'n anderhalf uur mee bezig.

Volgens de Efteling is het product geschikt voor personen van 7 jaar en ouder. Ondanks het bescheiden formaat is het ontwerp vrij gedetailleerd: we zien onder meer de stadsmuur met havenhuisjes, een bootje, de tunnel na de eerste afdaling en het huisje waar boten worden afgeremd.



Symbolica

Op de verpakking staat het achtergrondverhaal van De Vliegende Hollander. De eerste 3D-puzzels van de Efteling verschenen eind 2023. Toen werden pakketten uitgebracht van dive coaster Baron 1898, darkride Symbolica en paardenshow Raveleijn.



