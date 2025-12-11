Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark Toverland

Foto's: laatste restanten van Kletterparcours in Toverland verdwenen

Vandaag, 13.44 uurBeeld: Maarten

FOTO'S Het Kletterparcours in Toverland is nu definitief verleden tijd. In de afgelopen weken zijn ook de laatste restanten van de 21 jaar oude attractie weggehaald. Waar eerder nog enkele steunpilaren, het houten huisje en funderingen overeind stonden, is het terrein inmiddels volledig leeg.

Alleen de vijver met omliggende beplanting is nog herkenbaar, op de plek waar de survivalbaan uit 2004 jarenlang stond. De verwijdering volgt op de definitieve sluiting van het Kletterparcours op zondag 2 november. Daarna begon het Limburgse attractiepark met het demonteren van de eerste onderdelen.

Op recente foto's is te zien dat nu ook de laatste constructies zijn verdwenen. De attractie, die uit houten hindernissen en obstakels bestond, maakt plaats voor een eigen vakantieresort van Toverland. Daarover heeft het park nog geen details naar buiten gebracht. Het project liep meermaals vertraging op.



Meer Attractiepark Toverland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be