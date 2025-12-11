Attractiepark Toverland

Foto's: laatste restanten van Kletterparcours in Toverland verdwenen

FOTO'S Het Kletterparcours in Toverland is nu definitief verleden tijd. In de afgelopen weken zijn ook de laatste restanten van de 21 jaar oude attractie weggehaald. Waar eerder nog enkele steunpilaren, het houten huisje en funderingen overeind stonden, is het terrein inmiddels volledig leeg.

Alleen de vijver met omliggende beplanting is nog herkenbaar, op de plek waar de survivalbaan uit 2004 jarenlang stond. De verwijdering volgt op de definitieve sluiting van het Kletterparcours op zondag 2 november. Daarna begon het Limburgse attractiepark met het demonteren van de eerste onderdelen.

Op recente foto's is te zien dat nu ook de laatste constructies zijn verdwenen. De attractie, die uit houten hindernissen en obstakels bestond, maakt plaats voor een eigen vakantieresort van Toverland. Daarover heeft het park nog geen details naar buiten gebracht. Het project liep meermaals vertraging op.







