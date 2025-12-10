Efteling

Met de sluiting van Raveleijn gaat ook Efteling-restaurant Het Wapen van Raveleijn dicht: 'Laatste kans'

VIDEO Efteling-fans hebben nog enkele weken de kans om te dineren bij Het Wapen van Raveleijn, het restaurant bij paardenshow Raveleijn. Als de voorstelling begin januari stopt, zal ook de eetgelegenheid sluiten. Daarmee verdwijnt het Heldendiner, de dinnershow in Raveleijn-sferen.

Op social media spreekt de Efteling over "een laatste kans om aan te schuiven". "Na de kerstvakantie sluit de herberg haar deuren en nemen we afscheid van deze bijzondere plek. Grijp dus je kans en geniet nog één keer van een bourgondisch heldendiner met muzikaal vermaak voor de hele familie, mét de helden van Raveleijn."

Tijdens het Heldendiner vieren gasten een overwinningsfeest samen met ruiter Thomas en bannelingenmeisje Samira. Het drie uur durende concept, inclusief een bezoek aan de parkshow, werd in het voorjaar van 2022 geïntroduceerd. Een driegangendiner met drank en entertainment kost momenteel 60 euro voor volwassenen en 32,50 euro voor kinderen.



Thrillride

De huidige Raveleijn-show verdwijnt na dertien jaar. Er komt een volledig nieuwe productie met een nieuw decor, wederom in samenwerking met het Franse themapark Puy du Fou. Paarden en vogels spelen dan geen rol meer. Tegelijkertijd wordt er naast de openluchtarena een thrillride gebouwd. De werkzaamheden moeten eind november 2026 afgerond zijn.



Het Wapen van Raveleijn zal niet volledig verdwijnen, zo laat de Efteling weten. "Het concept en het assortiment worden aangepast. Daarnaast wordt de locatie uitgebreid. Hierover wordt later meer bekendgemaakt." Eerder werd al duidelijk dat er in het Raveleijn-gebied een uitbreiding van het horeca-aanbod moet komen.