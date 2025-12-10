Libéma

Eigenaar Beekse Bergen gaat de grens over: twee Engelse dierentuinen overgenomen

Recreatiegroep Libéma, bekend als de eigenaar van onder meer Safaripark Beekse Bergen, breidt voor het eerst uit naar het buitenland. Het concern neemt de noodlijdende Britse dierentuinen Paignton Zoo en Newquay Zoo over. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Er is een tienjarenplan opgesteld om de dierenverblijven in beide parken te verbeteren.

Paignton Zoo ligt in het graafschap Devon en bestaat al 102 jaar. De dierentuin werd in 1923 opgericht door Herbert Whitley en telt vandaag de dag meer dan tweeduizend dieren op een terrein van 34 hectare. Newquay Zoo, gevestigd in Cornwall, opende in 1950 en huisvest circa 850 dieren op 5 hectare. Sinds 2003 waren de twee parken eigendom van stichting Wild Planet Trust.

De organisatie besloot de dierentuinen in september in de verkoop te zetten vanwege financiële problemen, onder meer veroorzaakt door aflossingen op een lening die tijdens de coronaperiode werd afgesloten. Ook was sprake van inflatie en hogere personeelskosten. Met de verkoop kan de stichting zich volledig richten op haar natuurbeschermingsprojecten.



Veel mogelijkheden

De officiële overdracht staat gepland voor vrijdag 2 januari 2026. Libéma-directeur Dirk Lips ziet veel mogelijkheden in de twee Britse parken. Hij wijst erop dat Paignton Zoo en Newquay Zoo beide zijn aangesloten bij brancheorganisaties BIAZA en EAZA en samen deelnemen aan meer dan tachtig fok- en beschermingsprogramma's voor bedreigde diersoorten.



Namens Wild Planet Trust zegt interim-directeur Stephen Kings vertrouwen te hebben in de toekomst onder de nieuwe eigenaar. Ook Sarah Barr, hoofd van de stichting, noemt het behoud van dierenwelzijn en natuurbehoud een doorslaggevende factor bij de keuze voor Libéma als koper.



Eindhoven Zoo

Libéma is één van de grootste recreatiebedrijven van Nederland en bezit momenteel vier dierentuinen: Beekse Bergen in Hilvarenbeek, ZooParc Overloon, Eindhoven Zoo en AquaZoo Leeuwarden. Daarnaast exploiteert het concern meer dan twintig locaties verdeeld over verschillende recreatieve divisies.



In Paignton Zoo moet in 2026 onder andere een nieuwe padenstructuur worden aangelegd, keren neushoorns terug en wordt gewerkt aan een savanne met giraffen, zebra's en gnoes. Ook komen er nieuwe verblijven voor bavianen, wrattenzwijnen en tapirs. In Newquay Zoo staan plannen op stapel voor een nieuwe savanne met giraffen.



