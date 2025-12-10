Nieuws

Plannen voor gigantisch pretparkresort van 1 miljard euro: Dracula Land

VIDEO In Roemenië zijn grootse plannen gepresenteerd voor Dracula Land, een nieuw pretparkresort van 1 miljard euro dat volgens de initiatiefnemers moet uitgroeien tot één van de grootste entertainmentbestemmingen van Europa. Het project zou verrijzen op een terrein van 160 hectare, op ongeveer twintig minuten rijden van Boekarest en vijftien minuten van luchthaven Otopeni.

De kern van het plan is een themapark van circa 780.000 vierkante meter met zes themagebieden en meer dan veertig attracties, gebaseerd op Dracula-verhalen en uiteenlopende locaties zoals Transsylvanië, een kasteelomgeving, Londen en New Orleans.

Het megalomane initiatief omvat ook een waterpark met ruim dertig waterattracties, een multifunctionele arena met plek voor 22.500 bezoekers, een outletcentrum met meer dan zeventig winkels, een racecircuit van 4,5 kilometer en drie hotels met in totaal 1.200 kamers. Verder krijgt het project een opvallende digitale component.



Drie miljoen bezoekers

Er wordt gesproken over een eigen metaverse met een 'digitale tweeling' van het park, virtuele betaalmiddelen, NFT-achtige elementen en gepersonaliseerde ervaringen op basis van kunstmatige intelligentie. De bedenkers rekenen op circa drie miljoen bezoekers per jaar. Ze verwachten dat het project goed is voor vijfduizend banen en in tien jaar tijd een economische impact zal hebben van 5 miljard euro.







Volgens initiator Dragos Dobrescu, afkomstig uit de vastgoedsector, werd het masterplan van Dracula Land "ontwikkeld in samenwerking met een internationaal team van experts op het gebied van architectuur, techniek, financiën en innovatie". Men zegt samen te werken met Creative Studio Berlin, het designbureau van voormalig Europa-Park-ontwerper Chris Lange.



Droneshows

Bijzonder detail is dat vrijwel het volledige concept met behulp van AI is gegenereerd, inclusief teksten en ontwerpen. Op de officiële website worden gedetailleerde beschrijvingen en beelden gepresenteerd van attracties, themagebieden en zelfs specifieke rides, variërend van darkrides tot achtbanen en droneshows, maar aan de meeste designs kwamen geen echte ontwerpers te pas.



Voor zover bekend zijn er ook nog geen contracten met attractiebouwers. Het is dan ook de vraag of het megaplan ooit werkelijkheid wordt. Vooralsnog blijft Dracula Land vooral een ambitieus concept op papier. Dat is niet voor het eerst: in de Europese pretparkwereld worden regelmatig proefballonnetjes opgelaten die niet verder komen dan de ontwerpfase.