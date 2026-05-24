Leolandia

Italiaans pretpark presenteert spinning coaster in circusthema

FOTO'S Een pretpark in Italië heeft dit voorjaar een gloednieuwe spinning coaster in gebruik genomen. Attractiepark Leolandia opende onlangs Reversum: een achtbaan in circusstijl, met draaiende karretjes. De toevoeging is onderdeel van het bestaande themagebied Crazy Circus.

Reversum werd gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides. Het attractietype is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Dwervelwind in Toverland. De lay-out zoals in Italië werd eerder al gebruikt in drie andere parken, waarvan één in Europa: Storm Chaser in het Engelse Paultons Park.

Het gaat om een 459 meter lang spoor op maximaal 19,5 meter hoogte. Treinen bereiken een topsnelheid van zo'n 60 kilometer per uur. Het circusthema komt onder meer terug in het stationsgebouw, vormgegeven als een 12 meter hoge gestreepte tent.



Verwachtingen

Leolandia noemt Reversum "een ongekende ervaring die alle verwachtingen overtreft". "De karretjes tollen rond op steile hellingen en door onvoorspelbare bochten, de adrenaline stijgt met elke meter: hier is niets wat het lijkt."



Men spreekt over "de belangrijkste attractie die ooit in het park is gebouwd". In Leolandia stonden al drie coasters: Twister Mountain uit 2008, Mine Train uit 2009 en Vroom uit 2018. Enkele jaren geleden werd de kinderachtbaan Leocoaster gesloten.











