Bezoekers Disneyland Paris slaan op de vlucht door paniek in Disney Village: 'Rennen voor ons leven'

In Disney Village, het winkel- en restaurantgebied van Disneyland Paris, is maandagavond chaos uitgebroken. Na het horen van luide knallen begonnen aanwezige bezoekers plotseling te schreeuwen en te rennen. De verhalen over het voorval lopen uiteen, maar vermoedelijk werd er vuurwerk afgestoken. Dat leidde tot enorme paniek.

Op social media als Facebook, X en Reddit wemelt het van de berichten van bezoekers die naar eigen zeggen doodsangsten moesten uitstaan, omdat ze vreesden voor een aanslag of een andere tragedie. "Heel erg veel paniek bij iedereen en ook mensen die hun kinderen kwijt waren geraakt in de menigte", schrijft ene Britt in een Facebook-groep met Nederlandstalige Disney-fanaten.

Ze klaagt dat er geen beveiliging in de buurt was. Iemand zag hoe mensen "tegen de deur van de bioscoop" sloegen omdat ze zo in paniek waren, in de hoop binnen te komen. Een andere ooggetuige legt uit dat de massahysterie leek op een aanslag. "We moesten rennen voor ons leven terwijl overal mensen schreeuwden."



Hyperventileren

Een ander vertelt dat ze haar zoontje heeft vastgegrepen en weg is gerend. "Nog nooit zo'n angst gezien en gehad. Mijn moeder begon te hyperventileren, mijn zoontje is helemaal over de toeren." De vrouw hoorde iemand schreeuwen. "En vanaf dat punt escaleerde het volledig. We zijn dus onder de tafels daar gaan liggen om te schuilen."



Een X-gebruiker heeft hetzelfde meegemaakt. "Mensen begonnen zomaar uit het niets te rennen. Er was wat rook en de alarmen van de grote winkel gingen af." Ene Pauline zag hoe mensen al schreeuwend een winkel binnen stormden. "Iedereen duwde, schreeuwde, huilde... Vreselijk!" Hajare Saighe: "Ik was doodsbang, er waren mensen op de grond en ik stelde me het ergste voor."



Golf van gegil

Op Reddit komen vergelijkbare ervaringen voorbij. Tony Dowdall noemt het incident "het engste moment van mijn leven". "Een golf van gegil kwam steeds dichterbij en we hadden geen andere keuze dan te rennen." Een andere gebruiker dacht direct aan een schietpartij. "Het was superchaotisch."



Emy zat er naar eigen zeggen midden in. "Ik hoorde alleen een knal en een gil en de hele menigte rende weg. Het was erg angstaanjagend." Ze spreekt over "vijf minuten pure paniek". "En toen leek het alsof er niets was gebeurd, zo vreemd." Een bezoeker dook een winkel in tijdens een stormloop. "De deuren gingen op slot en de sirenes gingen af."



Vals alarm

Disneyland Paris heeft niet publiekelijk gereageerd, maar volgens Franse autoriteiten was er in ieder geval sprake van vals alarm. De gebeurtenis doet denken aan een vergelijkbaar incident in maart 2019, toen een defecte loopband zorgde voor totale chaos in Disney Village. Ook toen waren luide knallen te horen. Destijds raakten meerdere betrokkenen gewond.