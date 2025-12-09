Bobbejaanland

Video: zo bouwde Bobbejaanland een drijvende schaatsbaan

VIDEO Eén van de belangrijkste onderdelen van de winteropening van Bobbejaanland is een drijvende schaatsbaan. Omdat er in het Vlaamse pretpark geen ruimte meer was voor een grote ijsbaan met een alpenhut, besloot men een enorm ponton te realiseren in de vijver van Bobbejaanland. Daar verrees de drijvende themazone Lake of Frost.

Schaatsen zijn gratis te huur. Verder kunnen bezoekers op het ponton ook terecht voor een hapje en een drankje in Chalet Chouffe. 's Avonds worden er après-skihits gedraaid. In een video op social media laat het park zien hoe de opbouw verliep. We zien ook dronebeelden van de werkzaamheden.

"We hebben onszelf als doel gesteld om de vijver niet te vergeten bij nieuwe activiteiten", vertelt een woordvoerster van Bobbejaanland aan Looopings. Eerder werd de waterpartij al gebruikt voor vuurshows tijdens Halloween - Inferno en Devil's Dance - en duikshow The Lost Gold in de zomermaanden.