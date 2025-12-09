Nieuws

Coasters in Concert: symfonieorkest speelt muziek van bekende pretparkattracties

In Duitsland vindt komend jaar een bijzonder concert plaats voor pretparkfans. Een symfonieorkest brengt op zondag 14 juni om 17.00 uur de muziek van bekende attracties ten gehore, onder de noemer Coasters in Concert. Het gaat om soundtracks gecomponeerd door Andreas en Sebastian Kübler.

Zij waren verantwoordelijk voor de melodieën van Duitse coasters als Der Schwur des Kärnan, Colossos, Star Trek: Operation Enterprise, Nessie, Flug der Dämonen en Blue Fire. "Veel grote achtbanen fascineren bezoekers niet in de laatste plaats vanwege de memorabele muziek die te horen is in de stations of tijdens de rit zelf", melden de initiatiefnemers.

Tijdens het concert - bedoeld voor liefhebbers van achtbanen en klassieke muziek - worden de nummers live ten gehore gebracht door Das Sinfonieorchester Hannover, aangevuld met een koor. Het concert vindt plaats in het NDR Konzerthaus in Hannover.

Tickets kosten 12 euro per persoon.



Interview

"Voor dit project hebben we muzikanten, componisten, arrangeurs en pretparkeigenaren samengebracht", staat in de beschrijving. De gebroeders Kübler zullen ook zelf aanwezig zijn voor een interview. Zij werkten voorheen voor muziekleverancier IMAscore. Tegenwoordig hebben ze hun eigen bedrijf Audiogazer.