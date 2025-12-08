Plopsaland Resort Deutschland

Plopsaland ruimt op: oude inboedel onder de hamer na naamswijziging

FOTO'S Door de naamswijziging van Holiday Park Germany naar Plopsaland Deutschland werden afgelopen zomer een heleboel decorstukken onbruikbaar. Vele tientallen borden, vlaggen en posters met het oude logo moesten in één klap vervangen worden. Veel van de oude spullen gaan nu onder de hamer.

Het Duitse pretpark organiseert een online veiling met rekwisieten uit het Holiday Park-tijdperk. Fans kunnen bieden op onder meer straatnaamborden, lantaarnbanners en vlaggen met de Studio 100-figuren, informatieborden met showtijden, reclameborden voor de Express Pass en een bouwdoek met een aankondiging.

Andere bijzondere veilingitems zijn een gigantisch verkeersbord met de oude parknaam erop, boten van boomstambaan Wickie Splash en de binnenste ring van een boot van wildwaterbaan DinoSplash. Bieden kan van vanavond tot vrijdag 9 januari om 09.30 uur, via plopsa.com/fanauktion.



Plopsa Indoor

Het ophalen van de veilingstukken is mogelijk op donderdag 15 januari van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 17 januari van 11.00 tot 17.30 uur. Op die laatste dag is Plopsaland deels geopend voor publiek: kindergebied Majaland, attractiehal Plopsa Indoor en themazone Pfälzer Dorf zijn 's winters toegankelijk in de weekenden en vakanties.



























































