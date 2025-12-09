Efteling

24-jarige fan bouwt eigen Efteling-figuren met 3D-printer

FOTO'S Een 24-jarige liefhebber uit Dordrecht heeft met behulp van een 3D-printer eigen versies gemaakt van bekende Efteling-figuren: Langnek en Holle Bolle Gijs. Het gaat om levensgrote bustes die hij na het printen met de hand beschildert met acrylverf en vervolgens afwerkt met vernis.

De maker, Floris van Vugt, raakte als kind gefascineerd door het Sprookjesbos en de tekeningen van Anton Pieck. Zijn vader, zelf schilder, stimuleerde hem om te tekenen. Die creatieve bezigheid hielp volgens Van Vugt om tot rust te komen. Rond zijn 13e droomde hij al van het namaken van figuren uit het Sprookjesbos, maar destijds ontbraken de middelen en kennis om die wens in de praktijk te brengen.

Daar kwam onlangs verandering in met de aanschaf van een 3D-printer. Van Vugt deed onderzoek naar verschillende technieken en kwam uit bij fotogrammetrie, een methode waarbij aan de hand van veel foto's digitale 3D-modellen worden opgebouwd. Op basis daarvan printte hij de figuren, waarna hij begon met het schilderen en afwerken.



Vier weken

Aan de bustes besteedde hij ongeveer vier weken. Hoewel hij tevreden is met het resultaat, ziet hij nog genoeg mogelijkheden voor uitbreiding. Zo had hij graag bewegende ogen toegevoegd en droomt hij ervan ooit een nog grotere versie te maken. Voorlopig blijft dat bij plannen: een levensgroot sprookje in de tuin zit er volgens hem niet direct in.















































