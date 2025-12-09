Rivoli Rotterdam

Onvoltooid pretpark Rivoli Rotterdam opnieuw gebruikt als filmlocatie

Het onvoltooide attractiepark Rivoli in Rotterdam-Zuid is afgelopen weekend ingezet als filmdecor. Op het terrein aan de Brielselaan zijn onder meer scènes opgenomen bij het stilstaande reuzenrad, de botsauto's, het schommelschip en in de bowlingbaan met bar.

De makers gebruikten meerdere locaties voor een korte, absurdistische productie met de titel Locked Down. Rivoli, voorheen Attractiepark Rotterdam, wordt sinds 2013 ontwikkeld door ondernemer Hennie van der Most, met plannen voor een compleet park met attracties, horeca, een theater en een indoorcamping.

De bouw verliep echter traag en de financiering droogde op. Eerder dit jaar zegde de gemeente het vertrouwen in het project op na een negatief haalbaarheidsonderzoek, waarna gesprekken over verlenging van de erfpacht zijn stopgezet. Het huidige contract loopt tot 2030. Door die onzekerheid is het zeer de vraag of het park ooit daadwerkelijk zal openen.



Speeltuin

In de tussentijd is het terrein een speeltuin voor filmmakers. Eerder werd Rivoli al gebruikt voor scènes in de Netflix-actiekomedie Bad Boa's met Jandino Asporaat. De nieuwe korte film maakt deel uit van het 48 Hour Film Project, een internationale wedstrijd waarbij deelnemers binnen twee dagen een complete film realiseren.



De beoordeling volgt later. Bij winst maken deelnemers kans op vertoning op het filmfestival van Cannes. Het verhaal van Locked Down gaat over een pretparkfamilie in coronatijd. De regie is in handen van Marc Eikelenboom, met Thijs de Neeve als producent. Hoofdrollen worden vertolkt door Loes Schnepper, Rienus Krul en Jorgen Scholtens.