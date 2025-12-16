O'Fun Park

Frans recreatiepark wil uitgroeien tot volwaardig attractiepark: investering van 20 miljoen euro

Een Frans recreatiepark krijgt de komende jaren een ingrijpende metamorfose. Eigenaar Oceano Loisirs investeert tot 2030 zo'n 20 miljoen euro om O'Fun Park in de Vendée te ontwikkelen tot een volwaardig attractiepark met een thema rond het Wilde Westen. O'Fun Park maakt deel uit van een groter recreatiegebied in het plaatsje Le Bernard.

Daar vallen ook waterpark O'Gliss Park en het westernhotel O'Tel Park onder. De eerste zichtbare veranderingen staan gepland voor het voorjaar van 2026. Voor de heropening in april wordt het park volledig heringericht met houten decors, aangepaste gebouwen en vernieuwde bewegwijzering in westernsfeer.

Ook opent een nieuw waterspeelgebied en een kleine boerderij. Vanaf 2027 verschuift de focus verder richting klassieke attracties. Dan moet een familievriendelijke achtbaan openen, samen met drie andere mechanische attracties, geleverd door de Italiaanse fabrikant Zamperla.



Klimmen

De bouw daarvan staat gepland voor september 2026. O'Fun Park blijft daarnaast inzetten op actieve vrijetijdsbesteding, zoals klimmen en ziplinen. De investeringen zijn onderdeel van een bredere strategie om het gebied te positioneren als complete vakantiebestemming. Dat moet vierhonderd banen opleveren.



