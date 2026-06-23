Freizeitpark Plohn

Nieuwe waterachtbaan met lanceringen schiet bezoekers uit het water

VIDEO Een Duits attractiepark heeft een gelanceerde waterachtbaan geopend die bezoekers meerdere keren uit het water schiet. Freizeitpark Plohn, gelegen in de deelstaat Saksen, presenteert Dønnervind als de eerste waterachtbaan ter wereld met meerdere LIM-lanceringen. De attractie van de Duitse fabrikant Mack Rides werd afgelopen vrijdag officieel in gebruik genomen.

Bezoekers nemen plaats in boten die tijdens de rit meermaals worden versneld. Twee keer worden ze vanuit het water een achtbaantraject op gelanceerd. Dønnervind is 535 meter lang en 10 meter hoog. De topsnelheid bedraagt 53 kilometer per uur. Met de nieuwe attractie viert Freizeitpark Plohn het dertigjarig bestaan.

Bij de aankondiging in 2024 werd gesproken over een investering van 11,5 miljoen euro. Uiteindelijk was men 13 miljoen euro kwijt aan het project. Bij de opening waren ook de Saksische minister-president Michael Kretschmer en Europa-Park-eigenaar Roland Mack aanwezig.



Soundtrack

De naam Dønnervind verwijst naar donder en wind. De attractie heeft een Scandinavisch thema, met rotswerk gemaakt door de firma Universal Rocks. IMAscore en IMAmotion verzorgden de soundtrack, voorshowfilms, belichting en verdere audiovisuele invulling. De muziek staat inmiddels op streamingdiensten.