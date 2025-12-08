Welkom!
Europa-Park Resort

Voor 199 euro neem je een écht stukje achtbaan mee uit Europa-Park

Vandaag, 16.40 uurBeeld: Theme Park Guide/themeparkguide.co.uk

Voor 199 euro kunnen bezoekers van Europa-Park een bijzonder souvenir mee naar huis nemen: een origineel wiel van de lanceerachtbaan Voltron Nevera. Het is voor het eerst dat het Duitse pretpark onderdelen van de multi-launch coaster verkoopt.

Er worden op dit moment 22 exemplaren aangeboden in de winkel bij de uitgang van de attractie. Het gaat om zijwielen van de treinen. Ze vormen een kostbaar verzamelobject voor pretparkfans. Voltron Nevera hoort bij het vorig jaar geopende Kroatische themadeel van Europa-Park.

Het gaat om een 32,5 meter hoge en 1385 meter lange achtbaan van het type stryker coaster, gesponsord door automerk Rimac en gefabriceerd door huisleverancier Mack Rides. Treinen halen tijdens de rit een topsnelheid van 100 kilometer per uur. Passagiers gaan zeven keer over de kop.

