Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Breepark Breda

Overdekte speeltuin van zeven verdiepingen komt met speciale avond voor volwassenen

Vandaag, 15.05 uur

VIDEO Het overdekte speelparadijs Kabonk in Breda organiseert een speelavond voor volwassenen. Eind volgende maand gaat de zeven verdiepingen hoge speelhal exclusief open voor bezoekers van 16 jaar en ouder. Het initiatief met de naam Het Grote Mensen Speelkwartier vindt plaats op vrijdag 23 januari 2026, van 19.00 tot 23.00 uur.

"We zien vaak genoeg volwassenen binnenkomen die zeggen: ja, maar dit wil ik ook", laat de indoorspeeltuin weten. "Nou goed nieuws: het mag eindelijk!" Tijdens het evenement kunnen deelnemers vrij gebruikmaken van alle speeltoestellen, waaronder klim- en klauterparcoursen en grote glijbanen.

Kabonk is gevestigd op evenemententerrein Breepark. Toegangsbewijzen kosten 11,95 euro in de online voorverkoop. Aan de deur geldt een toeslag van 1,50 euro per ticket. Men accepteert alleen pinbetalingen. Er wordt alcohol geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder, waarvoor bij binnenkomst een polsbandje wordt verstrekt.



Meer Breepark Breda
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be