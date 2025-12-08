Breepark Breda

Overdekte speeltuin van zeven verdiepingen komt met speciale avond voor volwassenen

VIDEO Het overdekte speelparadijs Kabonk in Breda organiseert een speelavond voor volwassenen. Eind volgende maand gaat de zeven verdiepingen hoge speelhal exclusief open voor bezoekers van 16 jaar en ouder. Het initiatief met de naam Het Grote Mensen Speelkwartier vindt plaats op vrijdag 23 januari 2026, van 19.00 tot 23.00 uur.

"We zien vaak genoeg volwassenen binnenkomen die zeggen: ja, maar dit wil ik ook", laat de indoorspeeltuin weten. "Nou goed nieuws: het mag eindelijk!" Tijdens het evenement kunnen deelnemers vrij gebruikmaken van alle speeltoestellen, waaronder klim- en klauterparcoursen en grote glijbanen.

Kabonk is gevestigd op evenemententerrein Breepark. Toegangsbewijzen kosten 11,95 euro in de online voorverkoop. Aan de deur geldt een toeslag van 1,50 euro per ticket. Men accepteert alleen pinbetalingen. Er wordt alcohol geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder, waarvoor bij binnenkomst een polsbandje wordt verstrekt.