Zij gaven Disneyland Paris vorm: twee beroemde architecten overleden

FOTO'S Twee invloedrijke architecten die een belangrijke rol speelden bij het ontwerp van Disneyland Paris zijn kort na elkaar overleden. De Amerikaans-Canadese toparchitect Frank Gehry is op 96-jarige leeftijd gestorven, gevolgd door Robert A.M. Stern, die 86 werd. Beiden werkten eind jaren tachtig in opdracht van Disney-topman Michael Eisner aan het toenmalige Euro Disney-project.

Frank Gehry ontwierp het entertainmentgebied Festival Disney, dat later werd herdoopt tot Disney Village. Zijn industriële ontwerp met metalen pilaren en duizenden lampjes moest een bruisende, stedelijke sfeer oproepen naast de parken. In de loop der jaren werd Gehry's oorspronkelijke ontwerp grotendeels aangepast. De kenmerkende stalen constructies moesten de afgelopen jaren één voor één het veld ruimen.

Robert A.M. Stern en zijn bureau tekenden voor twee van de grootste hotels van het resort: Disney Hotel Cheyenne en Disney Newport Bay Club. Het eerste kreeg de vorm van een complete westernstad, met saloons en stoffige straatjes. Newport Bay Club - bij de opening het grootste hotel van Europa - werd gebouwd in klassieke New England-stijl rond Lake Disney.



Hotel New York

Beide gebouwen zijn tot op de dag van vandaag onmiskenbare onderdelen van Disneyland Paris. Met het overlijden van Gehry en Stern verliest Disneyland Paris twee ontwerpers die bepalend waren voor het uiterlijk van het resort bij de start in 1992. Vorig jaar overleed al Antoine Predock, verantwoordelijk voor Disney Hotel Santa Fe. Michael Graves, die Disney Hotel New York ontwierp, stierf al in 2015.











Stern, Graves en Gehry



