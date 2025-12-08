Phantasialand

Vrouw verdwijnt spoorloos na ruzie in Phantasialand: nachtelijke zoekactie

Een ruzie in het Duitse pretpark Phantasialand heeft afgelopen week geleid tot een grootschalige politieactie. Dinsdagavond 2 december zagen getuigen hoe een jonge vrouw ruzie kreeg met een man bij een eetkraam in het attractiepark in Brühl. Kort daarna verliet ze het park via de uitgang in themadeel Berlin en liep ze richting het aangrenzende bosgebied.

Omdat de politie vreesde dat de vrouw, mogelijk onder invloed van drugs, in een kwetsbare situatie verkeerde, werd diezelfde avond een uitgebreide zoekactie op touw gezet. Met ondersteuning van speurhonden, drones met warmtebeeldcamera's en een helikopter is het bos naast het attractiepark tot 02.15 uur uitgekamd, maar zonder resultaat.

De vrouw, geschat tussen de 25 en 30 jaar oud en ongeveer 1.70 meter lang met kort bruin haar, droeg bij haar verdwijning glittermake-up, een legging of panty en een korte bruine jas. Er werd een oproep aan het publiek gedaan om tips door te geven, al was er geen officiële vermissingsmelding gedaan.



Gestaakt

Een dag later kreeg de politie nieuwe aanwijzingen: getuigen meldden dat de vrouw op station Brühl was gezien en geen hulpbehoevende indruk maakte. Daarop is de zoektocht officieel gestaakt. Haar identiteit en huidige verblijfplaats zijn nog steeds onbekend.