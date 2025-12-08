Efteling

Efteling geeft grootste strik ter wereld tweede leven: stof wordt souvenir en musicaldecor

FOTO'S De Efteling geeft de stof van de grootste strik ter wereld, waarmee afgelopen zomer een Guinness World Record werd gevestigd bij de opening van het Efteling Grand Hotel, een nieuwe bestemming. Het groene lint wordt hergebruikt voor miniatuurstrikjes én als decor in de reizende familiemusical over Joris en de Draak.

De originele strik, met een breedte van 16,74 meter en een hoogte van 17,15 meter, hing tijdelijk aan de gevel van het 106 meter brede hotelcomplex. Na het behalen van het record is het materiaal niet weggegooid: de stof wordt verwerkt tot een gelimiteerde oplage kleine strikjes die vanaf zaterdag 20 december te koop zijn in de Efteling.

Wie interesse heeft, kan zich op die dag vanaf 11.30 uur melden bij kassa 18 en 19, naast de hoofdentree. Daar delen medewerkers vouchers uit waarmee geïnteresseerden verzekerd zijn van een exemplaar. De strikjes kosten 25 euro per stuk.



Toneelstukken

De productie vindt plaats bij het Waalwijkse leer- en werkbedrijf Baanbrekers, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. Een ander deel van het lint krijgt een permanente rol in de nieuwe theatervoorstelling rond houten achtbaan Joris en de Draak. Daarin is het materiaal verwerkt in een decorobject van de draak en overige rekwisieten.



Volgens de Efteling past het hergebruik binnen de bredere duurzaamheidsambities van het park, dat streeft naar volledig gerecyclede afvalstromen in 2030. Met het herbestemmen van het recordlint krijgt het tijdelijke decorstuk zo een blijvend vervolg, zowel als tastbaar aandenken voor bezoekers als in een rondreizende productie.







