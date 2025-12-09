Disneyland Paris

Disneyland Paris presenteert tijdelijke droneshow rond Avatar

VIDEO Disneyland Paris staat uitgebreid stil bij het verschijning van de nieuwe Avatar-film Fire and Ash. Ter gelegenheid van de première kunnen bezoekers van het Disney-resort deze maand op enkele dagen een speciale droneshow bekijken. Het avondspektakel zal te zien zijn in het Walt Disney Studios Park.

De exclusieve productie staat dagelijks op het programma tussen zaterdag 13 en woensdag 17 december, mits de weersomstandigheden het toelaten. Bij regen of harde wind gaan de drones niet de lucht in. Inwoners van Parijs kregen onlangs al een spectaculair voorproefje.

Tijdens de Europese galapremière op vrijdag 5 december werd een grote Avatar-droneshow vertoond bij de Eiffeltoren. Disney werkt voor alle voorstellingen met drones samen met het gespecialiseerde Franse bedrijf Dronisos. Die partij zal dus ook de variant in Disneyland Paris verzorgen.



Vijandig

Avatar: Fire and Ash is het derde deel in de populaire sciencefictionreeks van regisseur James Cameron. De film, met hoofdrollen voor Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver en Kate Winslet, speelt zich een jaar na Avatar: The Way of Water af. Het verhaal gaat over het opduiken van een vijandig Na'vi-volk.



Met een geschat budget van 400 miljoen dollar geldt de film als één van de duurste producties ooit. Cameron werkte ruim drie jaar aan de opnames, die grotendeels tegelijk plaatsvonden met The Way of Water. Fire and Ash draait vanaf woensdag 17 december in de bioscoop. De Franse titel luidt De Feu et de Cendres. Twee vervolgen, Avatar 4 en Avatar 5, staan al gepland voor respectievelijk 2029 en 2031.