Efteling

Efteling toont eerste foto's van nieuwe themasuites Wonder Hotel

FOTO'S Efteling heeft de eerste beelden gedeeld van twee nieuwe themasuites in het Efteling Wonder Hotel. Het gaat om kamers in de stijl van familieachtbaan Max & Moritz en houten achtbaan Joris en de Draak. De accommodaties zijn sinds afgelopen vrijdag beschikbaar. Nadat begin deze maand al tekeningen naar buiten kwamen, zijn er nu foto's.

De suites, gesitueerd in torens van het hotel, bieden plek aan vijf personen. In de Max & Moritz Suite verwijzen decorstukken naar streken van de kwajongens, met onder meer een geblakerd gordijn, een barst in een ruit en verfspetters. Er staat een tweepersoonsbed en er is een tweede slaapgedeelte bereikbaar via een gordijn, met een stapelbed en een uitschuifbaar bed.

In de kamer klinken muziek en geluidseffecten, net als bij de attractie. De Joris en de Draak Suite wordt gekenmerkt door groentinten, houtwerk en een opvallend tweepersoonsbed: elementen die een moerassfeer moeten oproepen. Het Kabinet der Strijdlustigen bevat verzamelingen en studies van eerdere drakenstrijders.



Coca-Cola

Achter een gordijn staat een stapelbed in ridderthema, eveneens met een uitschuifbaar extra bed. Beide suites beschikken over een badkamer met bad en inloopdouche, een zithoek en televisie. De Joris en de Draak Suite kwam op de plek van de Wonder Water Suite, terwijl de Max & Moritz Suite de vervanger is van de Coca-Cola Suite.



Joris en de Draak



























Max & Moritz




















