Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nieuw in Attractiepark Slagharen deze winter: een grote muzikale fonteinenshow

VIDEO Attractiepark Slagharen transformeert een waterattractie tot een waterballet. Bij boomstambaan Ripsaw Falls is dit winterseizoen na zonsondergang een muzikaal fonteinenspektakel te zien, met dansende fonteinen en kleurrijke verlichting. De nieuwe show kreeg de titel Ripsaw Falls Fountains.

De voorstelling, die ongeveer vijf minuten duurt, is vanaf 17.00 uur doorlopend te bewonderen. Op dagen dat in Slagharen een vuurwerkshow op het programma staat, wordt het gedeelte rond Ripsaw Falls om 18.15 uur afgesloten. In alle andere gevallen blijven de fonteinen aan tot de sluitingstijd van het park, 19.00 uur.

Met de fonteinenshow knipoogt Slagharen naar het verleden: tussen 1965 en 2014 was in het Overijsselse pretpark een overdekt waterorgel te vinden. Het zogenoemde Dancing Water Theater bevond zich in een theaterzaal in het complex waar nu zwembad Aqua Mexicana te vinden is.



Moderne reïncarnatie

Aanvankelijk was het de bedoeling om het orgel na een verbouwing van het bad weer in gebruik te nemen, maar de show keerde uiteindelijk nooit terug. Nu - elf jaar na de sluiting - presenteert Slagharen een moderne reïncarnatie van de dansende fonteinen. Overdag is de waterbaan gewoon in bedrijf.