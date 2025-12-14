Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: deze winter elke week vuurwerk in Attractiepark Slagharen

VIDEO In Attractiepark Slagharen is tijdens het winterseizoen wekelijks een vuurwerkshow te zien. Alle zaterdagen van Winter Slagharen worden rond sluitingstijd - 19.00 uur - afgesloten met de zogenoemde Frost & Fire Night Show: een vuurwerkspektakel op muziek. In de kerstvakantie wordt de voorstelling ook vertoond op dinsdagen.

Op die manier kunnen verblijfsgasten die een midweek op vakantie zijn het vuurwerk eveneens meepakken. De show wordt voorafgegaan door de Winter Parade met wasberen Randy en Rosie, de Red Bandits, steltlopers, de Kerstman met Kelvin de Kerstelf en Burgemeester Bright. Na een dansact op het Fonteinplein gaan de vuurpijlen de lucht in, achter de 40 meter hoge Free Fall.

Slagharen is in de winterperiode nog geopend in de weekenden en tijdens de volledige kerstvakantie, van zaterdag 20 december tot en met zondag 4 januari. Ook nieuw is een show met dansende fonteinen bij waterbaan Ripsaw Falls. De rest van het programma bestaat uit een schaatsbaan, een winterse 4D-film en een groot wintercircus.