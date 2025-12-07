Bobbejaanland

Wintercircus in Bobbejaanland: 45 minuten durende show met liveband, zang en spectaculaire acrobatiek

VIDEO Bobbejaanland is voor het eerst geopend in de wintermaanden. Eén van de hoogtepunten van het nieuwe evenement Bobbejaanland Wintert is het grote Wintercircus, gesitueerd in de overdekte arena achteraan het park. Bezoekers krijgen meermaals per dag een 45 minuten durende variétéshow voorgeschoteld, met onder meer zang, dans, acrobatiek én een liveband.

Tijdens Halloween was in de arena nog een illusieshow te zien. Speciaal voor het winterseizoen is de locatie getransformeerd tot een circuspiste. Een zingende spreekstalmeester kondigt achtereenvolgens een rolschaatsact, een clown, een hoepelact en een schaduwact aan.

Het slotstuk bestaat uit een spectaculair acrobatieknummer met het zogeheten Wheel of Death: een enorme roterende constructie met ringen aan beide uiteindes, waar de artiesten in of op kunnen staan. Terwijl de acrobaten rondrennen, draait het volledige apparaat. Tijdens de muzikale finale komen alle artiesten nog één keer voorbij, met dansers en danseressen.



Kerstvakantie

Wie benieuwd is naar de gratis toegankelijke show, kan op YouTube alvast een ruim tien minuten durende videocompilatie bekijken. Bobbejaanland Wintert ging zaterdag van start. Het evenement vindt plaats in de weekenden tot en met zondag 4 januari, plus de kerstvakantie met uitzondering van eerste kerstdag en nieuwjaarsdag.