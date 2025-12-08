Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Fries pretpark Duinen Zathe gaat acht nieuwe attracties bouwen

Het Friese pretpark Duinen Zathe in Appelscha wordt de komende maanden ingrijpend vernieuwd. In het voorjaar van 2026 openen acht nieuwe attracties. Daarmee moet het attractieaanbod "bijna verdubbeld" worden, aldus het management. Men spreekt over de grootste investering sinds de opening van het park in 1958.

Welke attracties precies worden toegevoegd, maakt het familiepretpark in Noord-Nederland op een later moment bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om volledig nieuwe rides - geen tweedehands exemplaren - en dat ze verspreid over verschillende gebieden worden geplaatst. Een plattegrond laat zien waar de acht nieuwkomers zijn gepland.

"Om eenheid te creëren, introduceren we nieuwe thema's en worden bestaande zones uitgebreid", laat een woordvoerder weten. "Met deze nieuwe attracties spreken we een bredere doelgroep aan, maar onze visie blijft dat we een gezellig en betaalbaar familiepark zijn voor kinderen tot en met 12 jaar."



Vlindermolen

Vanwege het project is Duinen Zathe momenteel een grote bouwput. "Een hele verbouwing", zegt hoofd technische dienst Renaldo Lier over de grootschalige werkzaamheden. Hij noemt het "een heel bijzonder project". Twee oude attracties moeten het veld ruimen: vlindermolen Flying Swing en schommelende bank Super Nova.



"Dit waren geliefde attracties bij onze bezoekers, maar ik weet zeker dat er nieuwe favorieten voor in de plaats zullen komen", vult Lier aan. Daarnaast wordt afscheid genomen van de Droomboom, de meet-and-greet-locatie van mascotte Spur de Rups.



Entreeprijs

Het doel is om de jaarlijkse bezoekersaantallen sterk te laten stijgen. Naar verwachting worden de meeste nieuwe attracties eind januari geïnstalleerd, zodat de opening begin april kan plaatsvinden. Op vrijdag 3 april start het zomerseizoen.

De entreeprijs gaat vooralsnog niet omhoog.



Tickets kosten komend jaar wederom 23,50 euro aan de kassa en 21,50 euro op internet, inclusief koffie, thee, limonade, friet, sauzen, snacks, soep, broodjes en waterijs. Het huidige attractieaanbod bestaat onder meer uit het Verkeerscircuit, familieachtbaan The London City Coaster, kinderachtbaan Spur en The Big Apple, het Spookhuis, de Botsauto's, de Waterglijbaan en meerdere kinderattracties en speeltoestellen.