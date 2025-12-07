Europa-Park Resort

Amerikaanse vrouw verbaasd in Europa-Park: grove scheldwoorden te horen in familieattractie

VIDEO Een Amerikaanse bezoeker van Europa-Park verbaast zich over een scheldkanonnade in een familieattractie. Dat is te zien in een filmpje op social media. Ene Sophia maakte een ritje in Arthur, de hangende darkride in het Duitse attractiepark. In één van de scènes is het begin te horen van Still D.R.E., een rapnummer van de Amerikaanse artiesten Dr. Dre en Snoop Dogg.

Europa-Park draait een ongecensureerde versie, met de volgende tekst: "Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D-R-E, '99 nigga. Guess who's back? Still, doing that shit Andre?" De Amerikaanse vrouw, woonachtig in Berlijn, wist niet wat ze hoorde, vertelt ze op TikTok en Instagram.

"Europese attractieparken zitten anders in elkaar", zo begint ze haar verhaal. Ze kon haar oren niet geloven toen het rapnummer begon. "Het was volledig ongecensureerd, in deze attractie die bedoeld is voor kinderen. Er was een F-bom en ze gebruikten het N-woord twee keer... tíjdens de rit!"



Belachelijk

De toeriste verdedigt haar glimlach in de video. "Ik lach hier omdat het zo belachelijk was", zette ze in beeld. "De Amerikaanse gedisneyficeerde geest kan het niet bevatten", luidt het bijschrift. De beelden zijn via TikTok al zo'n 75.000 keer bekeken. Op Instagram leverde het verhaal tot nu toe bijna 30.000 views op.



Sophia benadrukt dat ze de attractie verder wel kon waarderen. Arthur, geopend in 2014, is gebaseerd op de Franse animatiefilm Arthur et les Minimoys uit 2006. Het attractietype is een inverted power coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides, waarvan er in Europa slechts één bestaat.