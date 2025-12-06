Disneyland Paris

Disneyland Paris waarschuwt bezoekers bij avondshow: niet op podia of decors klimmen

VIDEO Disneyland Paris laat sinds kort een opvallend nieuw omroepbericht horen voorafgaand aan de avondshow Disney Tales of Magic. In een tweetalige aankondiging - in het Frans en Engels - worden aanwezigen nadrukkelijk verzocht om niet op podia en decoratieve installaties te klimmen of deze te betreden.

Disney benadrukt dat de bouwwerken onderdeel zijn van het showdecor. Ze zijn niet gemaakt om bezoekers te dragen. De melding is ingevoerd omdat toeschouwers geregeld over hekken klimmen en afgesloten delen van het plein betreden om een beter zicht te krijgen op het spektakel in het Disneyland Park.

Ongemanierde personen beklimmen daarbij trappen, platforms en andere decorstukken. Er is zelfs een geval bekend van een gezin dat bovenop een kraam ging staan. In de aankondiging waarschuwt Disneyland Paris dat het negeren van de regels gevolgen kan hebben voor de voorstelling.



Magie missen

"Indien deze regel niet wordt nageleefd, kunnen we helaas genoodzaakt zijn om bepaalde lichten of speciale effecten uit te schakelen, waardoor alle gasten de magie van de show zouden missen", zo valt er te horen. "We rekenen op uw begrip en medewerking, zodat iedereen ten volle van de ervaring kan genieten."



Disney Tales of Magic is sinds januari dagelijks te zien rond sluitingstijd van het Disneyland Park. De avondshow bestaat uit projecties op het kasteel en omliggende gebouwen, gecombineerd met fonteinen, lasers, lichtbundels, vuur, vuurwerk en - afhankelijk van de weersomstandigheden - drones.