Pairi Daiza

Gemeente draait bij: waterpark Pairi Daiza krijgt toch vergunning

De gemeente heeft alsnog een vergunning verleend voor een gepland waterpark bij de Belgische dierentuin Pairi Daiza. In oktober bracht het gemeentebestuur nog een ongunstig advies uit, vooral vanwege zorgen over de toenemende verkeersdruk in omliggende dorpen als Gages, Cambron-Casteau en Attre.

Na nieuwe toezeggingen op het gebied van mobiliteit is die houding begin deze maand gewijzigd en heeft de gemeenteraad van Brugelette toch groen licht gegeven voor het project. De vergunningsprocedure liep al sinds het voorjaar: op 22 mei diende Pairi Daiza de aanvraag in voor de aanleg van het watercomplex.

Tijdens het openbaar onderzoek in de zomer kwamen tientallen bezwaren binnen, onder meer over autoverkeer, watergebruik, energieverbruik en de afvoer van afval- en chloorwater. Op 8 oktober volgde daarom een negatief advies van de gemeenteraad.



Ommezwaai

De ommezwaai werd veroorzaakt door nieuwe mobiliteitsplannen. Pairi Daiza kondigde begin november aan te investeren in een extra parkentree bij een nieuw te realiseren treinstation. Daarnaast zegde de Waalse overheid een nieuwe omleidingsweg toe, om overlast te beperken. Deze maatregelen gaven voor de gemeente de doorslag om de vergunning alsnog toe te kennen.



Het waterpark met de werktitel Lagune is onderdeel van een groter uitbreidingsproject. Op dit moment verrijst bij de hoofdingang van het dierenpark Edenya: The Living Sanctuary, de grootste tropische kas ter wereld. Daar moet het overdekte waterparadijs uiteindelijk naast komen te liggen. Pairi Daiza brengt er zelf tot nu toe nauwelijks informatie over naar buiten.