Disneyland Paris

Kerst met Deadpool? Marvel-antiheld is tijdelijk terug in Disneyland Paris

VIDEO Bezoekers van Disneyland Paris kunnen de kerstperiode doorbrengen met Deadpool, de bekende antiheld uit het Marvel-universum. Het grofgebekte personage was in de zomer van 2024 al even aanwezig in Angers Campus, het Marvel-themagebied in het Walt Disney Studios Park. Nu is hij tijdelijk terug.

Tot en met zondag 4 januari laat hij zich op onregelmatige momenten zien in een speciale kerstoutfit, onder de noemer Deadpool's Festive Moment. De chaotische beroemdheid verschijnt en verdwijnt met behulp van een rijdende eenhoorn. Er is ook een versierde stoel neergezet waar hij op kan plaatsnemen.

In het Europese Disney-resort spreekt Deadpool louter Frans. Toch wordt er reclame gemaakt voor zijn aanwezigheid op de Nederlandstalige en Engelstalige socialmedia-accounts van Disneyland Paris. "Ho ho ho! Deadpool is terug voor de feestdagen!", valt daar te lezen. "Ontmoet de huurling in Marvel Avengers Campus."