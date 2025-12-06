Dolfinarium

Activisten die dolfijnenshow verstoorden moeten 5000 euro betalen

VIDEO Twee dierenactivisten die in augustus 2024 een dolfijnenshow in het Dolfinarium in Harderwijk verstoorden, zijn door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 5000 euro. De rechter oordeelt dat het verstoren van de voorstelling een onrechtmatige daad was.

De actie vond plaats op 18 augustus, toen twee demonstranten tijdens een drukbezochte show in het water sprongen, waarna de voorstelling direct werd stilgelegd en bezoekers de DolfijndoMijn-koepel moesten verlaten. Het park stelde dat het door de actie inkomsten misliep en extra kosten maakte, onder meer voor bezoekerscompensatie, personeelsinzet en nazorg.

De civiele rechter gaat daarin mee en kent de schadevergoeding toe. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, wat betekent dat het bedrag direct kan worden geïnd, ook als er nog een hoger beroep volgt.



Geen straf

De uitspraak past in een reeks juridische procedures rond het Dolfinarium. Het park ligt al jaren onder vuur van dierenrechtenorganisaties die actievoeren tegen het houden van zeezoogdieren in gevangenschap. Eerder dit jaar kreeg een andere activist die een dolfijnenshow verstoorde geen straf opgelegd, ondanks dat de rechter vaststelde dat sprake was van een strafbaar feit.



In 2025 boekte het park daarnaast meerdere juridische successen tegen de overheid. Rechters schorsten twee keer een dwangsom van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over vermeend onnatuurlijk gedrag in de shows, omdat de besluiten volgens de rechter onvoldoende waren onderbouwd.



Juridische zege

In een persbericht over de schadevergoeding spreekt het park daarom over de "derde juridische zege". "De rechter bevestigt hiermee dat het saboteren van een voorstelling een onrechtmatige daad is." Directeur Alex Tiebot vult aan dat actievoerders "tegenwoordig steeds verder" gaan.



"Wij hebben altijd duidelijk gemaakt dat daar grenzen aan zitten", aldus Tiebot. "In een bassin springen is geen demonstreren, dat is gevaarlijk gedrag." Daarom is het management naar eigen zeggen van plan om illegale acties te blijven vervolgen. "Strafrechtelijk én civielrechtelijk. Illegale acties hebben een prijskaartje."