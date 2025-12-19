Efteling

Efteling-attractie Fabula is weer open, maar nieuwe entree is nog niet in gebruik

FOTO'S De Efteling heeft 4D-bioscoop Fabula heropend voor publiek. Sinds maandag 1 december was de attractie dicht voor ingrijpende werkzaamheden in het buitengebied, waarvan de voorbereidingen al half november van start gingen. Men realiseert een nieuwe ingang voor Fabula. Het project is echter nog niet afgerond.

De afgelopen weken ging de wachtrij op de schop: men realiseerde nieuwe rotspartijen en een nieuwe wandelwagenstalling. Het is de bedoeling dat bezoekers de rij uiteindelijk kunnen betreden via de Pardoes Promenade, dankzij een brug over het water. Zo ontstaat een directere verbinding met een centrale wandelroute in het park.

Die brug zal echter pas na de jaarwisseling geplaatst worden. Voorlopig bevindt de ingang van Fabula zich nog op het plein achter Danse Macabre. Het publiek volgt tijdelijk een aangepaste looproute over het voormalige uitgangspad. De rotsen van de oorspronkelijke ingang, in de vorm van een beer en een leeuw, staan op dit moment nog op hun plek.



Schildpad

In de vernieuwde wachtrij kreeg het grote beeld van een schildpad een nieuwe plek, als een fotopunt dat beklommen kan worden. Een oude fontein met een olifantenkop ontbreekt in de huidige opzet. Fabula opende zes jaar geleden als de vervanger van de 4D-beleving PandaDroom uit 2002.



























































