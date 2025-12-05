Video: Efteling heropent bootjesmolen Sirocco week eerder dan gepland

Efteling

VIDEO Sirocco, de bootjesmolen van de Efteling, is weer open na groot onderhoud. De attractie in themadeel Wereld van Sindbad was de afgelopen weken - sinds maandag 27 oktober - gesloten voor ingrijpende werkzaamheden. Eigenlijk zou de heropening op zaterdag 13 december plaatsvinden.

De renovatie was echter ruim een week eerder afgerond dan gepland: sinds 14.00 uur vanmiddag draait Sirocco weer. Men had zowel aandacht voor de technische installatie als het decor. Zo werd de wachtrij volledig vernieuwd. Een andere opvallende wijziging is de toevoeging van een nieuw decorstuk in het hart van de draaischijf.

Sirocco is een theekopjesmolen van de Duitse fabrikant Mack Rides, in 1988 geopend als Monsieur Cannibale. Sinds 2022 hoort de attractie bij het Sindbad-gedeelte, samen met waterspeeltuin Archipel en achtbaan Vogel Rok. De naam is een verwijzing naar de tropische wind die hete, droge lucht vanuit de Sahara naar het noorden voert.