Efteling

Efteling voert prijsverhogingen door: tickets gaan in 2026 maximaal 56 euro kosten

De Efteling heeft de entreeprijzen voor seizoen 2026 bekendgemaakt. Het attractiepark werkt tegenwoordig met vijf verschillende prijscategorieën, afhankelijk van de verwachte drukte. Nu zijn bezoekers nog 38, 46, 48, 50 of 53 euro per dag kwijt voor een regulier entreebewijs, waarbij men 38 euro vraagt op de meest rustige dagen en 53 euro op de populairste dagen.

Alle categorieën worden duurder in 2026. De goedkoopste tickets voor de rustigste momenten gaan 40 euro per persoon kosten, 2 euro meer dan nu. Het is voor het eerst dat het voordelige tarief stijgt sinds de introductie van variabele entreeprijzen in 2020.

Destijds gaf de Efteling overigens nog wel 2 euro korting voor online bestelde toegangsbewijzen. Daar is het park tijdens de coronacrisis mee gestopt, omdat alle tickets toen online aangeschaft moesten worden. De vier resterende categorieën stijgen komend jaar van 46 naar 47 euro, van 48 naar 51 euro, van 50 naar 54 euro en van 53 naar 56 euro.



Voorjaar

De Efteling heeft de ticketkalender bekendgemaakt tot en met eind augustus 2026. Het laagste tarief - 40 euro - wordt vooral gehanteerd op doordeweekse dagen in januari en begin februari. Op de meeste dagen - veruit het grootste gedeelte van het voorjaar - vraagt het park 47 euro. Het tarief van 51 euro geldt vrijwel heel april en begin mei.



Tijdens de drukke weekenden en feestdagen in mei en juni bedraagt de entreeprijs 54 euro. Het hoogste tarief - 56 euro - is bedoeld voor het hoogseizoen: vrijwel alle dagen in juli en augustus. Voorheen hadden de categorieën de namen Reus, Draak, Elf en Fakir, maar die termen worden niet meer gebruikt. Parkeren blijft 15 euro kosten.



Disneyland

In vergelijking met andere grote Europese attractieparken zijn de Efteling-prijzen niet exorbitant hoog. Disneyland Paris rekent momenteel bijvoorbeeld tot 119 euro voor één park en 144 euro voor twee parken, terwijl de kassaprijs van Europa-Park in Duitsland komend jaar stijgt naar 86 euro. Wie naar het Duitse Phantasialand gaat, is nu maximaal 78 euro kwijt.