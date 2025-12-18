Walibi Holland

Walibi Holland weigert overleg over arbeidsvoorwaarden: vakbond kondigt acties aan

Het arbeidsconflict bij Walibi Holland escaleert opnieuw. Het pretpark belooft de salarisschalen voor seizoensmedewerkers per 1 januari 2026 aan te passen. Tegelijkertijd heeft de directie van Walibi het overleg met De Horecabond afgebroken. De bond is ontevreden en kondigt acties aan.

In een personeelsmemo meldt het Walibi-management dat het huidige salarisgebouw op de schop gaat. Vanaf 1 januari 2026 worden binnen de groep seizoensmedewerkers jaarlijkse stappen ingevoerd: een startsalaris, gevolgd door verhogingen van 2 procent in jaar twee en drie. Daarbovenop komt een extra salarisstap.

De reguliere verhoging vindt voortaan één keer per jaar plaats, in januari. Het nieuwe model betekent concreet dat een 18-jarige starter volgend jaar 9,75 euro per uur verdient, tegenover 8,36 euro bij het huidige tarief. Voor medewerkers vanaf 22 jaar in hun tweede dienstjaar stijgt het uurloon bijvoorbeeld van 14,71 naar 15,30 euro.



Reiskostenregeling

Ook de reiskostenregeling voor medewerkers die buiten reguliere bustijden aanwezig moeten zijn, wordt verhoogd. De vergoeding stijgt van 0,13 naar 0,19 euro per kilometer en het maximum wordt verhoogd van 30 naar 75 kilometer. Die vergoeding geldt alleen na toestemming van een leidinggevende.



De veranderingen volgen na maanden van onvrede onder personeel over arbeidsvoorwaarden. Dat leidde eerder tot een massale handtekeningenactie en gesprekken met De Horecabond. Volgens de organisatie zijn de tegemoetkomingen echter onvoldoende. "Dit betreft wijzigingen die al bekend waren en waar lang niet alle seizoensmedewerkers van profiteren", laat men weten.



Niet langer in gesprek

De vakvereniging herhaalt dat seizoenskrachten geen pensioen opbouwen, minder loon krijgen dan collega's met een vaste aanstelling en geen gelijke reiskostenvergoeding ontvangen. In een verklaring schrijft de bond dat Walibi niet meer met De Horecabond in gesprek wil en alleen nog rechtstreeks met medewerkers communiceert.



Vakbondsleden hadden Walibi verzocht om vóór 18 december te bevestigen dat het gesprek wordt hervat. "Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven", stelt de bond. Om die reden ziet De Horecabond dat "vervolgstappen noodzakelijk" zijn. Er komen acties aan. Welke vorm die krijgen is nog niet bekendgemaakt. Het winterseizoen van Walibi start zaterdag.