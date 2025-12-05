Efteling

Efteling zet rondrijdende robot in om souvenirwinkel schoon te houden

VIDEO Efteling-bezoekers moesten vanochtend opletten dat ze niet tegen een schoonmaakrobot aan botsten. Het attractiepark zet een robot in om souvenirwinkel Efteldingen schoon te houden. Winkelend publiek kon vandaag een automatisch rijdend karretje voorbij zien komen. Het apparaat beweegt autonoom door de winkelpaden en langs displays met knuffels en souvenirs.

Een korte video laat zien hoe de robot door de vernieuwde winkel in entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen heen rijdt. Het gaat om een rechthoekig, zwart karretje met blauwe verlichting aan de zijkanten en achterkant. Bovenop zit een groot aanraakscherm met bedieningsinterface, daarnaast een opvallende rode noodstopknop.

Ook is bovenop een zwarte sensorkoepel geplaatst, om obstakels en mensen te detecteren. Aan de voorkant bevindt zich het schoonmaakmechanisme: een gebogen rode schrobstrip met borstels en zuigmonden erachter. Verder zien we slangen, een reservoir en een opvangbak.



Niet op tijd

Het gaat om een test die eigenlijk alleen buiten openingstijd plaatsvindt, verduidelijkt een Efteling-woordvoerder in gesprek met Looopings. De leverancier moest vanochtend nog wat lastminute-aanpassingen doen, waardoor de robot niet op tijd uit de winkel was.