Bobbejaanland kondigt Nickelodeon-themagebied aan: drie nieuwe attracties

FOTO'S Bobbejaanland gaat een nieuw themagebied bouwen rond kinderzender Nickelodeon, met daarin drie nieuwe attracties. Het kindergedeelte bij de entree van het park komt volledig in het teken te staan van SpongeBob SquarePants en Garfield. De make-over vindt plaats in 2027, de grote werkzaamheden starten in het najaar van 2026.

Dat heeft het Vlaamse pretpark zojuist bekendgemaakt. Bobbejaanland werkt al sinds 2022 samen met Nickelodeon voor een zomershow met mascottes. Vanaf 2027 krijgen de figuren een vaste locatie met naast de drie attracties ook een souvenirwinkel en een horecapunt. Een groot deel van de themazone wordt aangekleed als Bikinibroek, de fictieve plaats uit de wereld van SpongeBob.

"Wij hebben de ambitie om te blijven groeien en we zijn ervan overtuigd dat we dat kunnen, zeker met een partner als Paramount in combinatie met één van de grootste investeringen ooit", vertelt parkdirecteur Yves Peeters. Nickelodeon is tegenwoordig eigendom van Paramount. Het mediabedrijf verstrekte dit jaar al de filmrechten voor het nieuwe spookhuis Paranormal Activity: Next of Kin.



Vloedgolf

De eerste nieuwe attractie lekte onlangs al uit: een combinatie van een vrije val en een gigantische splash, op de huidige plek van de Kettingmolen. Twintig waaghalzen nemen plaats in een gondel die omhoog wordt getild en vervolgens weer naar beneden stort in een waterbassin. Dat veroorzaakt een vloedgolf van 10 meter hoog, waardoor ook omstanders onderdeel worden van het spektakel.



Het attractietype van de Italiaanse fabrikant Zamperla wordt big wavez genoemd. Het verhaal gaat over een duikwedstrijd, georganiseerd door SpongeBob. Daarbij neemt Leendert de Kreeft het op tegen een handvol vrijwilligers, terwijl Patrick in slaap is gevallen. "Wie slaagt erin om de grootste golf te veroorzaken met een high dive?", aldus Bobbejaanland. De blikvanger gaat Splash Down heten.







Plankton Power

Op de plek van orkamolen Flying Orca uit 2002 verschijnt een wild swing, een 12 meter hoge reuzenschommel van de Duitse firma ART Engineering met achttien zitplaatsen. De naam wordt Plankton Power, vernoemd naar SpongeBob-slechterik Plankton. Volgens het verhaal streeft hij naar wereldoverheersing met een machine die wordt aangedreven door een elektrische lading van een tank vol kwallen.



Tot slot realiseert men een 15 meter hoge vrijevaltoren van attractiebouwer Zamperla. De freefall tower zal draaien om de oranje kat Garfield, die zijn verjaardagsfeest viert. Daarvoor werd een gigantische cake verstopt op het puntje van de toren. Kinderen worden uitgenodigd om samen met Garfields vrienden de cake op te halen, onder de noemer Garfield's Birthday Surprise.



Yum Yum Go

Bobbejaanland spreekt over een "totaalbeleving", met bijvoorbeeld ook fotopunten, een interactieve waterspeelplek van SpongeBob-eekhoorn Sandy en "gevaarlijke kwallen". Een meet-and-greet-locatie gaat Nick Central heten, de horecagelegenheid krijgt de titel Yum Yum Go. De Kettingmolen verhuist naar een andere plek in Bobbejaanland, de Flying Orca zal het park verlaten.



Bobbejaanland-eigenaar Parques Reunidos heeft inmiddels ervaring met het neerzetten van Nickelodeon-gebieden: drie andere parken binnen de groep gingen 't plezantste land voor. Dat waren Movie Park Germany in Duitsland, Parque de Atracciones de Madrid in Spanje en Mirabilandia in Italië. Bobbejaanland wordt wel het eerste Reunidos-park met een Garfield-thema.







