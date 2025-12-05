Efteling

Foto's: dit wordt de nieuwe ingang van de Efteling-attractie Fabula

FOTO'S De nieuwe ingang van Fabula in de Efteling krijgt langzaam maar zeker vorm. Twee weken geleden werd begonnen met de eerste werkzaamheden in het gebied. Sinds deze week is de 4D-bioscoop gesloten voor bezoekers, zodat begonnen kon worden met de meer ingrijpende wijzigingen. De entree van de attractie komt te liggen aan de Pardoes Promenade.

Daarvoor moet een nieuwe brug aangelegd worden, over de vijverbak heen. Daar komen kunstrotsen te staan, net als bij de oorspronkelijke ingang van de attractie. Het gaat hierbij wel om kleinere uitvoeringen. Ze worden gemaakt met behulp van een betonstalen frame, overspannen met gaas en bekleed met spuitbeton.

De vorm van één van de rotsen is al te herkennen, blijkt uit actuele foto's. Verder krijgt de wandelwagenstalling van Fabula hier een nieuwe plek. Over twee weken, op vrijdag 19 december, moeten de belangrijkste werkzaamheden afgerond zijn. Dan gaat het Fabula-complex weer open voor publiek.







































