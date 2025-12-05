Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Foto's: dit wordt de nieuwe ingang van de Efteling-attractie Fabula

Vandaag, 12.42 uurBeeld: @Coshira_ e.a.

FOTO'S De nieuwe ingang van Fabula in de Efteling krijgt langzaam maar zeker vorm. Twee weken geleden werd begonnen met de eerste werkzaamheden in het gebied. Sinds deze week is de 4D-bioscoop gesloten voor bezoekers, zodat begonnen kon worden met de meer ingrijpende wijzigingen. De entree van de attractie komt te liggen aan de Pardoes Promenade.

Daarvoor moet een nieuwe brug aangelegd worden, over de vijverbak heen. Daar komen kunstrotsen te staan, net als bij de oorspronkelijke ingang van de attractie. Het gaat hierbij wel om kleinere uitvoeringen. Ze worden gemaakt met behulp van een betonstalen frame, overspannen met gaas en bekleed met spuitbeton.

De vorm van één van de rotsen is al te herkennen, blijkt uit actuele foto's. Verder krijgt de wandelwagenstalling van Fabula hier een nieuwe plek. Over twee weken, op vrijdag 19 december, moeten de belangrijkste werkzaamheden afgerond zijn. Dan gaat het Fabula-complex weer open voor publiek.



















Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be