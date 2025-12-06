Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Europa-Park Resort

Video: geavanceerde animatronic Europa-Park loopt vast

Vandaag, 09.14 uur

VIDEO Een groots aangekondigde animatronic in Europa-Park heeft er geen zin meer in. Het Duitse pretpark presenteerde vorig jaar een bewegend figuur van de Kroatische uitvinder Nikola Tesla. Volgens de makers ging het om een "hypermoderne" en "fascinerende levensechte" creatie: men sprak over "de animatronic van de toekomst".

"Nikola Tesla komt bedrieglijk echt tot leven", zei Europa-Park erover. In de praktijk bleek de pop juist opvallend onnatuurlijk te bewegen. Deze week deed de animatronic plotseling helemaal niks meer. Bezoekers konden zien hoe Tesla naar voren gleed zonder ook maar een spier te vertrekken.

Zijn gezicht hing schuin achterover met half gesloten ogen, als een buikspreekpop met een beroerte. Ondanks het defect ging de animatronicvoorstelling gewoon door, inclusief geluiden, effecten én bewegingen van twee andere figuren. De Tesla-robot werd geproduceerd door de firma Weta Workshop, bekend van werk voor de Lord of the Rings-films.



Meer Europa-Park Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be