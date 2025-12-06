Europa-Park Resort

Video: geavanceerde animatronic Europa-Park loopt vast

VIDEO Een groots aangekondigde animatronic in Europa-Park heeft er geen zin meer in. Het Duitse pretpark presenteerde vorig jaar een bewegend figuur van de Kroatische uitvinder Nikola Tesla. Volgens de makers ging het om een "hypermoderne" en "fascinerende levensechte" creatie: men sprak over "de animatronic van de toekomst".

"Nikola Tesla komt bedrieglijk echt tot leven", zei Europa-Park erover. In de praktijk bleek de pop juist opvallend onnatuurlijk te bewegen. Deze week deed de animatronic plotseling helemaal niks meer. Bezoekers konden zien hoe Tesla naar voren gleed zonder ook maar een spier te vertrekken.

Zijn gezicht hing schuin achterover met half gesloten ogen, als een buikspreekpop met een beroerte. Ondanks het defect ging de animatronicvoorstelling gewoon door, inclusief geluiden, effecten én bewegingen van twee andere figuren. De Tesla-robot werd geproduceerd door de firma Weta Workshop, bekend van werk voor de Lord of the Rings-films.