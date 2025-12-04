Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris sluit Big Thunder Mountain voor noodreparatie

FOTO'S Disneyland Paris heeft achtbaan Big Thunder Mountain vanmiddag onverwachts gesloten voor een noodreparatie. Op foto's is te zien hoe specialisten bezig zijn met onderhoudswerkzaamheden aan de baan. Dat was niet vooraf aangekondigd: de populaire mijntrein staat niet op de openbare onderhoudskalender.

Big Thunder Mountain was eerder dit jaar bijna zes maanden buiten gebruik voor een renovatie: tussen begin januari en eind juni konden bezoekers geen ritje maken. Iets meer dan vijf maanden later wordt er weer gewerkt. De attractie was vanmiddag operationeel tot 15.00 uur. Toen arriveerde een gespecialiseerd onderhoudsteam.

Op foto's is te zien hoe personeelsleden bezig zijn met het opzetten van een constructie met palen en touwen in één van de recentelijk gerenoveerde bochten. Het is niet duidelijk waarom de werkzaamheden nodig waren en hoelang de klus zal duren. Een woordvoerster heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.















