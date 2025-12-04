Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris sluit Big Thunder Mountain voor noodreparatie

Gisteren, 23.14 uurBeeld: @de.kleine.directeur

FOTO'S Disneyland Paris heeft achtbaan Big Thunder Mountain vanmiddag onverwachts gesloten voor een noodreparatie. Op foto's is te zien hoe specialisten bezig zijn met onderhoudswerkzaamheden aan de baan. Dat was niet vooraf aangekondigd: de populaire mijntrein staat niet op de openbare onderhoudskalender.

Big Thunder Mountain was eerder dit jaar bijna zes maanden buiten gebruik voor een renovatie: tussen begin januari en eind juni konden bezoekers geen ritje maken. Iets meer dan vijf maanden later wordt er weer gewerkt. De attractie was vanmiddag operationeel tot 15.00 uur. Toen arriveerde een gespecialiseerd onderhoudsteam.

Op foto's is te zien hoe personeelsleden bezig zijn met het opzetten van een constructie met palen en touwen in één van de recentelijk gerenoveerde bochten. Het is niet duidelijk waarom de werkzaamheden nodig waren en hoelang de klus zal duren. Een woordvoerster heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.







Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be